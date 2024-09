Tamberi si commuove per le parole di Mattarella e poi su Los Angeles 2028 Non ho ancora deciso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha accolto al Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di Parigi 2024 e quest’anno, per la prima volta, anche le atlete e gli atleti italiani che si sono classificati al quarto posto. Gli Alfieri della squadra olimpica e paralimpica Arianna Errigo, Gianmarcoe Ambra Sabatini hanno restituito le bandiere nazionali con le firme degli atleti medagliati. Il presidentein occasione della cerimonia ha ringraziato tuti gli atleti: «Questo incontro prolunga la festa dello sport dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riprendendone lo spirito. I miei primi complimenti sono per aver fatto meglio di Tokyo, era difficile ma colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, era inimmaginabile e il fatto che siamo stati l’unico Paese a far ciò è segno del lavoro fatto.