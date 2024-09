Stipendi come cambieranno dopo la Manovra del governo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) La2025 è in via di definizione, e le decisioni prese dalavranno un impatto sull’economia del Paese e, con essa, sui nostri. L’operato di Meloni e del suo esecutivo introdurrà diverse misure. In primo piano il taglio del cuneo fiscale, confermato per un altro anno, che rappresenta il provvedimento principale. Ma ci sono altre ipotesi in discussione,l’allargamento del bonus mamme alle partite IVA e la possibilità di trasferire i versamenti del TFR ai fondi pensione. Taglio del cuneo fiscale: cosa cambia per i lavoratori Ilha già chiarito che il taglio del cuneo fiscale verrà mantenuto nel 2025, un’operazione che costerà circa 11 miliardi di euro. Questo intervento riguarda direttamente i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro, che continueranno a beneficiare degli aumenti già ottenuti negli ultimi anni.