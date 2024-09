Sostenibilità Pratesi Roma Tre | Serve approccio scientifico a problemi ambientali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 set. – (Adnkronos) – ?Le associazioniste, che più di altri si occupano di difesa dell’ambiente, del territorio e della biodiversità hanno fatto sapere che boicottare al 100% l’olio di palma non è la scelta giusta. L?olio di palmaper l’industria e può essere sostituito con altri prodotti che non sempre hanno degli impatti inferiori, anzi, a volte anche peggiori. Ogni problema ambientale e diva affrontato in maniera scientifica, valutando anche i vari impatti di tipo economico e sociale. Quando le cose vengono viste in maniera un po? semplificata senza tener conto dei vari contesti, si rischia di fare dei danni?.