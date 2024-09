L’arte di Federica Di Carlo sbarca ai piedi della piramide di Cheope

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Piana di Giza, con le piramidi di, Chefren e Micerino, si fa teatro esclusivo di un evento altrettanto peculiare, accogliendo la quarta edizionemostra internazionale “Forever is Now .04” dal 24 ottobre al 16 novembre 2024: unica italiana selezionata,Diche presenterà l’installazione monumentale “I See, I See“, un’opera visionaria che fonde arte, scienza e mito. L’evento, organizzato nell’area patrimonio dell’UNESCO da Art D’Égypte, coinvolge dodici artisti internazionali che dialogano attraverso le loro opere con la ricca storia e il patrimonio culturale dell’Egitto. Posizionata aidelle piramidi di, Chefren e Micerino, l’opera di Disi erge come un osservatorio ottico che invita il pubblico a esplorare nuove dimensioni di percezione e comprensione.