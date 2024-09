Il tabellone di Matteo Berrettini a Tokyo | possibile derby all’esordio poi la rivincita degli US Open?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024)è uno dei protagonisti più attesi in vista dell’ATP 500 di2024, in programma dal 25 settembre al 1° ottobre sui campi in cemento dell’Ariake Colosseum. Il tennista romano, reduce dalla positiva esperienza in Coppa Davis con la maglia azzurra nel girone di Bologna, ha scelto infatti il torneo nipponico per cominciare la sua tournée asiatica. Escluso dal novero delle otto teste di serie,non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio odierno e dovrà superarsi per arrivare fino in fondo. Il finalista di Wimbledon 2021 affronterà al debutto un giocatore proveniente dalle qualificazioni, che potrebbe anche essere Luca Nardi o Mattia Bellucci (impegnati nell’ultimo turno delcadetto) per un eventualetricolore.