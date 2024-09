De Magistris | Euro 2032? Napoli non può perdere queste opportunità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) De: “non può, ci sono le condizioni per migliorare il Maradona o fare uno stadio nuovo di ultima generazione” Su CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex sindaco di, Luigi Dele sue parole: “Sono sempre stato disponibile a mettere chi volesse investire nella nostra città nelle migliori condizioni possibili. L’abbiamo dimostrato con il San Paolo, diventato Maradona, che abbiamo sistemato grazie alle Universiadi. De: sono stato sempre favorevole all’idea di poter realizzare uno stadio in città di ultima generazione Sono stato sempre favorevole all’idea di poter realizzare uno stadio in città di ultima generazione. Oltre alle idee, però, servono i progetti concreti.