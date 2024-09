Boretto furto con spaccata per soldi e gratta e vinci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Reggio Emilia), 23 settembre 2024 -conla scorsa notte ai danni del bar Roma, in via Saccani, in pieno centro a, vicino al municipio e alla basilica di San Marco. Verso le cinque due persone hanno mandato in frantumi parte della vetrata della porta d’ingresso. Il rumore è stato sentito da un residente, il quale si è affacciato dalla finestra, ha notato l’azione dele ha subito dato l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri, inviando sul posto una pattuglia. I ladri hanno avuto solo pochi istanti per poter agire, rubando una piccola somma del fondo cassa in monete che erano in un barattolo, oltre a diverse file di, per un valore di circa duemila euro. Sono arrivati forze dell’ordine e titolari del bar, ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi.