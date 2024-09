Beautiful Anticipazioni Trama Puntate dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2024 |  La Confessione di Steffy a Liam!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 23 settembre 2024)da lunedì 30a domenica 6rivela ache Hope è attratta da Thomas!confida adi aver visto Hope guardare negli occhi dolcemente Thomas per poi sfiorarlo! Taylor cerca di combinare un incontro tra Deacon e Brooke. Lei, intanto, omette un dettaglio importante all’amicaconfesserà ail suo segreto su Thomas e Hope, mentre l’amicizia tra Brooke e Taylor inizierà a dare i primi cenni di cedimento! Le, sulladellein onda da lunedì 30a domenica 6, preannunciano momenti ad alta tensione! Gli spoiler svelano che Brooke pretenderà di sapere da Hope la verità circa i suoi sentimenti per Thomas. Lei, per allontanare i sospetti su di sé, inizierà a descriverlo nel peggiore dei modi.