Alpini una fontana per i dieci anni del giardino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con una cerimonia, sabato sono stati celebrati ideldeglidi Cento. "Per questo importante traguardo abbiamo con noi Il Germoglio di Ornella Geraci, La collezione storica di Pierpaolo Venturi e Gabriella Quadri, il reparto salmerie di Vittorio Veneto con i loro muli e gli amici che hanno voluto mettere a disposizione i loro mezzi militari – ha aperto Franco Poli, capogruppo della sezione di Cento degli–. Grazie alle donne e agli uomini del nostro gruppo senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. Un gruppo in salute, con 130 soci, in costante crescita e con grande impegno in tutto ciò che fanno, dalla protezione civile alle decine di attività di volontariato civico che ogni anno promuoviamo e sosteniamo. Il luogo dove siamo oggi ne è un esempio ed è l’interpretazione più autentica del motto alpino ‘ricordare i morti aiutando i vivi’".