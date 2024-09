Acquisto carburante come funziona la detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) A dettare le regole sulla deduzione delle spese sostenute per l ‘dida parte di professionisti ed imprenditori è la Legge n. 205/2017, attraverso la quale è stato introdotto l’obbligo di emettere fattura elettroniche per le operazioni di cessione di gasolio e benzina da utilizzare. È diventato, infatti, obbligatorio certificare i corrispettivi percepiti per la cessione di questi prodotti nei confronti di contribuenti, che effettuano queste operazioni nel corso dell’esercizio d’impresa, arte e professione. Lo stesso provvedimento impone che il pagamento dei corrispettivi per l’di lubrificanti e carburanti venga effettuato con dei metodi di pagamenti diversi rispetto al contante: i mezzi da utilizzare sono stati individuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018.