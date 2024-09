The Elder Scrolls 6 sarà sicuramente una delusione per i fan ex sviluppatore Bethesda spiega perché

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 22 settembre 2024) Un exdiha affermato che le aspettative del pubblico sono decisamente troppo alte con The6, aggiungendo che proprio per questo motivo la versione finale del gioco ad opera dinonmai all’altezza delle aspettative della community. A condividere queste dichiarazioni è stato nello specifico l’ex designer Bruce Nesmith nel corso di una nuova intervista in quel di Kiwi Talkz, affermando che TES 6 quasinon riuscirà a soddisfare le aspettative dei videogiocatori anche qualora dovesse rivelarsi “un gioco incredibile”. Loha aggiunto che The6 dovrà infatti per forza di cose fare i conti con i precedenti capitoli della serie, con il pubblico che farà il confronto diretto con il pluripremiato ed amatissimo The: Skyrim.