Quel ritorno con l’amaro in bocca L’infanzia insieme poi la lontananza

(Di domenica 22 settembre 2024) Vichi Avrebbe potuto caricarla in macchina, mettere la carrozzina nel portabagagli e portarla in giro sulle colline intorno a Firenze, oppure al mare,lo stesso mare dove andavano da bambine, quando erano due sorelle inseparabili, e magari avrebbero potuto ricordare le avventure che avevano vissutoe sorridere delle sofferenze dell’adolescenza, le più crudeli, le più assolute Avrebbe potuto parlare con lei di quando si confidavano le cose più intime, di quando le chiamavano "le gemelle", anche se sua sorella aveva due anni di più Avrebbe potuto cercare di capirea lei come mai dopo i loro stupidi contrasti non si erano riavvicinate. Era stato per orgoglio da parte di tutte e due? O permodo assai moderno di rinviare continuamente qualcosa pensando che tanto ci sarebbe stato il tempo? Invece il tempo non c’era stato.