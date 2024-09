Neonati sepolti cosa non torna I punti oscuri e il dettaglio della siepe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Una vicenda drammatica e agghiaiante, in cui sono diversi iancora. Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo (Parma) madre dei duetrovatinel giardinovilletta in cui abita con i genitori, li dovrà spiegare durante l'interrogatorio di garanzia fissato per giovedì 26 settembre. A partire dalle due gravidanze che, a quanto pare, sono state nascoste a tutti, a partire dai genitori e dal fidanzato. È accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere. Non è ancora chiaro, tuttavia, se Chiara si avvarrÃfacoltà di non rispondere. Secondo il Corriere dlela sera è possibile che la difesa chieda una perizia psichiatrica.   Secondo la Procura il padre e la madre di Chiara non erano a conoscenzagravidanza.