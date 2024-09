Nei nuovi episodi entra in crisi il rapporto di Sara con Renato mentre la figlia Marina finisce nei guai con la polizia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 22 settembre 2024) Stasera alle 21.20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Sempre al tuo fianco. Si vedranno altri duedella fiction sulla Protezione civile che ha debuttato a sorpresa domenica scorsa, nonostante le polemiche tra Rai e Isola di Stromboli. Al centro del racconto ci sono storie di emergenza ispirate a fatti reali. Con l’intento di mostrare come funziona la macchina dei soccorsi, di far conoscere più da vicino il lavoro quotidiano di chi, spesso nell’ombra, interviene in situazioni diper salvare vite umane.