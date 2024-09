Morte di Paola Marella il ricordo delle collaboratrici social | La tua forza è un esempio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024), volto noto della tv e amata architetto, è morta a 61 anni, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta e seguita. Nonostante la sua battaglia contro il tumore, la sua energia e la sua positività non sono mai venute meno. Per anni è stata il simbolo di programmi come “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente” su Real Time, diventando una figura iconica per il pubblico.Leggi anche:, chi era l’architetto di Real Time morta a 61 anni. E la curiosità sul suo iconico ciuffo Su Instagram, le sue, che per anni hanno curato i suoi profili, le hanno dedicato un ultimo, commovente post. “Abbiamo camminato fianco a fianco per anni, una lunga passeggiata che con il tempo si è trasformata in molto di più: un meraviglioso viaggio tra amiche,” scrivono, sottolineando il profondo legame che le univa a