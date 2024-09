Medvedev perde ancora la testa choc a Berlino | dove scaglia la racchetta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Si torna a parlare di Daniil, il tennista russo celebre per il suo carattere fumantino. E si torna a parlare di lui per l'ultima sceneggiata, confezionata nel corso di un incontro, perso, in Laver Cup, match in cui si è piegato a Ben Shelton.ha infatti nuovamente perso lasul campo indoor di. Il tutto è avvenuto mentre stava per concludersi il tie-break del primo set: il russo commette un errore, dunqueviolentemente lalontano da sé. E la stessafinisce dritta dritta sugli spalti, sfiorando i membri della panchina del Team World. Un gesto, inqualificabile, per il quale ha anche rischiato la squalifica, evitata soltanto perché l'arbitro di fatto lo ha graziato.