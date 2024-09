LIVE Superbike GP Italia 2024 in DIRETTA | parte la Superpole race!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 Ottimo anche Locatelli al quarto posto, Bautista undicesimo. -1 Petrucci subito al primo posto, Iannone secondo. Bulega quinto.la! 10.58 Inizia il giro di ricognizione. 10.55 Ricordiamo saranno 10 giri la. 10.50 Sorti diverse per Andrea Iannone: dopo aver superato Bulega per primo, ha perso il controllo quando Petrucci lo ha sorpassato, vedendo sfumare ogni possibilità di vittoria. 10.45 Nicolò Bulega, partito dalla pole, non ha potuto resistere a lungo, e ha portato a casa 20 punti fondamentali che lo avvicinano a soli 35 punti dal leader Toprak, bloccato ai box. 10.40 A marzo era stato a un passo dalla tragedia, ma ieri Danilo Petrucci ha celebrato il suo primo successo nel Mondiale, dimostrando di essere tornato il campione che tutti conosciamo.