Carlo Conti al TG1 solo per disturbare Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 22 settembre 2024) Nell’day, ecco che spuntaal TG1 per parlare di Sanremo e Sanremo Giovani. Così nei minuti che precedevano il debutto di Chissa Chi è sul Nove, il nuovo conduttore del Festival si è collegato con Laura Chimenti. Nessun annuncio, però.ha fatto semplicemente un recap di cose che, nel complesso, già si sapevano. Dal talent di Sanremo Giovani su Rai2, al quale manca ancora un conduttore cheha detto che svelerà tra non molto, all’ascolto delle canzoni dei big ancora in essere. L’assenza di qualsiasi notizia è la controprova che tale collegamento sia stato messo in piedi all’ultimo come dispettuccio nei confronti di. Capiamo che la Rai possa avere il dente avvelenato mapoteva anche evitare di prestarsi o dare una notizia!al TG1perDavide Maggio.