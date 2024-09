Alluvione in Emilia Romagna Priolo nominata commissario Segui la diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Bologna 22 settembre 2024 - Firmata la prima ordinanza della Protezione civile per l'emergenza maltempo in. Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza deliberato nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri e nominaÂdelegato la vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione, Irene, che per l'espletamento delle attività potrà avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiranno sulla base di specifiche direttive.