Viterbo | Auto in fiamme a Ronciglione salvati madre e figlio

(Di sabato 21 settembre 2024) Pronto intervento dei Carabinieri evita il peggio Un incendio di un’in via Roma a, in provincia di, ha messo in serio pericolo unae suo, rimasti intrappolati all’interno di un negozio di fronte al luogo del rogo. Lehanno avvolto una piccola vettura parcheggiata davanti a un negozio di abbigliamento, mentre all’interno si trovavano alcuni clienti. Allertati per l’incendio, i Carabinieri sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza l’area e cercando di domare lein attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Il forte calore generato dalla combustione ha provocato un’esplosione che ha mandato in frantumi l’insegna del negozio e i vetri del locale. In quel momento, i Carabinieri hanno udito le richieste di aiuto di una donna con il suo bambino all’interno dell’attività commerciale.