VIDEO – Inter-Milan Inzaghi vs Fonseca | derby ‘thriller’ | Inter-News Web TV

(Di sabato 21 settembre 2024) Domanidio. Sarà anche la sfida tra Simonee Paulo. Ma il futuro del tecnico rossonero è in bilico. Potrebbe essere anche il primo e ultimo confronto tra i due in stagione. Ne parla il nostro Emanuele Rossi suWeb Tv.DI FUOCO – Sarà unricco di tensione, quello di domani sera al Meazza dio. I nerazzurri, dopo il pari di Manchester, affrontano i cugini alla ricerca del settimo successo consecutivo in una stracittadina. Dall’altro lato, il Diavolo è in crisi, tant’è che ha già perso due partite in questo avvio di stagione contro Parma e Liverpool. Il futuro di Pauloè in bilico: in caso di KO, la dirigenza rossonera potrebbe esonerarlo. Dunque, quello di domani potrebbe anche essere il primo e unico confronto tra i due tecnici in stagione.