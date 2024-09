Orfano | La Samb può migliorare ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Ogni domenica sarà una battaglia". Marco, terzino sinistro classe 2005 presenta così ai microfoni di Pianetain onda su Radio Azzurra la trasferta dellaa Notaresco. "Il nostro obiettivo - aggiunge - è quello di vincere e conquistare punti, ma davanti ci troveremo un avversario che come tutti coloro che affrontiamo, disputerà la partita della vita con gli occhi infuocati. Avremo dalla nostra parte i nostri tifosi che ci seguiranno in buon numero anche in Abruzzo. Ci danno una grande carica, una cosa che non si vede in nessuna piazza di Serie D. San Benedetto è una piazza esigente ed il nostro compito è quello di onorare la maglia e portare sempre a casa il risultato. Dobbiamotatticamente e tecnicamente ed aspettiamo il pieno "ritorno in campo di Lulli e Guadalupi".