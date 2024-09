Letteratura Diego De Silva a Fiesole con il suo ultimo libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024- Lo scrittore Diego De Silva torna a Fiesole, dove nel 2001 vinse il Premio Narrativa Under 40 con il suo secondo romanzo "Certi bambini", per presentare il suo nuovo libro "I titoli di coda di una vita insieme" (ed. Einaudi), mercoledì 25 settembre alle 18.30. Con l'acclamato autore napoletano, sulla Terrazza del Teatro Romano o, in caso di pioggia, nella Sala del Basolato, ci saranno il Sindaco di Fiesole Cristina Scaletti e le musiche di Michele Staino al contrabbasso e Giovanni Benvenuti al sax. Nella nuova opera, senza rinunciare all'ironia che lo contraddistingue, come modo di illuminare ciò che conta, Diego De Silva riesce a raccontare con forza, attraverso le voci di Fosco e Alice – protagonisti del romanzo - le speranze, le delusioni, le felicità sepolte, il complicato groviglio di sentimenti che accompagnano da sempre la fine di un amore.