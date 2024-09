Juventus-Napoli Conte allo Stadium | i precedenti le liti le volte che ha sognato di tornare bianconero|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-21 13:15:00 Fermi tutti! RITORNO VIETATO Non è un segreto cheabbia auspicato, se non addirittura sperato, diallaalmeno un paio di, dopo il suo traumatico addio con le dimissioni rassegnate nell’estate del 2014, a ritiro già iniziato, per poi essere sostituito da Massimiliano Allegri. La prima voltaci sperò nel 2019, dopo l’esonero di Allegri, ma lagli preferì Sarri esi accasò all’Inter. La seconda volta è storia recente, quasi cronaca, conche, fermo dopo la fine della sfortunata parentesi al Tottenham, cerca ancora di capire se ci sia una chance di ritorno in bianconero. Ma niente da fare anche questa volta, e nonostante il fatto che allanon ci sia più Andrea Agnelli, perché Cristiano Giuntoli, l’uomo scelto da John Elkann per ricostruire la Juve, sceglie Thiago Motta per impostare un nuovo ciclo.