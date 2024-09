Juve-Napoli prestazione opaca di Lukaku | il chiarimento di Conte in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Unanon particolarmente brillante quella di Romelucontro lantus. Antonione ha parlato spiegando cosa sta succedendo.ntus esono uscite con un punto a testa dall’Allianz Stadium. Una partita molto tattica che ha visto entrambe le squadre schierarsi in campo con l’obiettivo di non lasciare spazio agli avversari, nella speranza di trovare il pertugio giusto per arrivare al gol. Cosi non è stato ed è stato lo 0-0 il risultato finale tra due squadre che da qui alla fine del campionato saranno chiamate a lottare per i piani alti della classifica. Bene i due allenatori sotto il punto di vista tattico, meno bene alcuni calciatori in campo. Tra gli azzurri sono stati diversi quelli che non hanno brillato, soprattutto negli ultimi metri.