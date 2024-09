Highlights e gol Reims-Psg 1-1 | Ligue 1 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Ilcon glie i gol di-Psg 1-1, match valido per la quinta giornata della. Allo stadio Auguste-Delaune II i parigini perdono per la prima volta punti per strada: Nakamura la sblocca subito e fa sognare la piccola formazione di casa, c'è però il pareggio nel secondo tempo a opera di Dembelé, ma ai ragazzi di Luis Enrique manca la giusta concentrazione per ribaltarla completamente e c'è dunque un mezzo passo falso. Di seguito ecco le immagini salienti. SUPER SUB OUSMANE DEMBÉLÉ DREW LEVEL!!!JOÃO NEVES ??(2004) WITH A GREAT ASSIST!!! pic.twitter.com/LZqS2DipJE — Football Report (@FootballReprt) September 21,e gol-Psg 1-1: