Conte al primo vero crash-test stagionale | ecco la sorpresa in vista di Juventus-Napoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Algrande, il tecnico azzurropotrebbe schierare un 4-3-3 con McTominay in mediana per sfidare i bianconeri. Questa sera, alle ore 18.00, ildi Antonioaffronta lain quello che si preannuncia come ilgrande match della stagione. La redazione di SportMediaset analizza le possibili sorprese di formazione del tecnico azzurro, alla ricerca di un riscatto dopo la falsa partenza colna. Uncruciale per gli azzurri Dopo un inizio di campionato non all’altezza delle aspettative, ilha intensificato il lavoro a Castel Volturno.e il suo staff stanno valutando approfonditamente le opzioni tattiche, con particolare attenzione a come migliorare l’armonia di squadra.