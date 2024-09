Chi è Teresa Langella e la storia d’amore con il marito Andrea Dal Corso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Sono trascorsi poco più di cinque anni dall’inizio dellatraDal. La coppia si era formata negli studi di Uomini e donne nel 2019 e sabato 14 settembre sono convolati a nozze in Costiera Amalfitanaè un personaggio televisivo e influencer italiana conosciuta grazie ai programmi Uomini e Donne e Temptation Island. Nasce a Napoli il 31 gennaio 1992 e crescendo sogna una carriera nel mondo dello spettacolo. Alla giovane età di 18 anni debutta in televisione prendendo parte al programma di dating Uomini e Donne. La giovane approda nella trasmissione di Maria De Filippi nel 2010 con l’obbiettivo di corteggiare Leonardo Greco, impresa che però non va a buon fine. L’anno seguente la corteggiatrice torna nel programma di Canale 5 per conquistare il tronistaAngelini.