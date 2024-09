Zielinski e la conferma di uno status importante Intelligenza al servizio dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Piotrha fatto il suo esordio in maglia nerazzurra, in un match di Champions League, con il pareggio per 0-0 all’Etihad Stadium tra Inter e Manchester City. ESORDIO TOP – Piotrha disegnato calcio nel match pareggiato tra Inter e Manchester City all’Etihad Stadium. Il centrocampista polacco, alla prima grande occasione in maglia nerazzurra, ha dimostrato di poter tenere testa a uno dei migliori reparti di centrocampo al mondo. E lo ha fatto senza limitarsi alla giocata conservativa, preferendo piuttosto interpretare un calcio all’insegna della propositività e dell’aggressione. Fra le giocate effettuate dal polacco in quella partita, spicca il movimento di corpo con cui ha eluso l’intervento di due avversari al limite della propria area.