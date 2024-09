Ue | Mattarella ‘calo demografico allarme per il futuro’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Las Palmas, 20 set. (Adnkronos) – “Spesso ci si riferisce all?Europa come al ‘vecchio continente’, ma questa espressione è sorta per distinguerla dal ‘nuovo mondo’, non per indicare un presunto irrimediabile invecchiamento della sua civiltà. Un bilancio, con sempre meno giovani, costituisce, certamente, motivo diper il futuro. È dalle nuove generazioni che arriva la spinta al cambiamento e all?innovazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al 17/mo Simposio Cotec, dedicato quest’anno al tema della sovranità tecnologica. L'articolo Ue:per ilCalcioWeb.