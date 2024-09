Traffico Roma del 20-09-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla diramazionesud con coda in entrata atra Torrenova e di raccordo trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo e la tangenziale est sulla via Flaminia code sempre pertra Malborghetto il cimitero Flaminio ed ancora tra Labaro e via di Grottarossa verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene l’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale in su per la giornata di oggi 1 sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico al’agitazione interesserà la rete Atac e le linee bus e periferiche gestite daTPL il servizio comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.