Thiago Motta | Falli su Kvara? I miei calciatori hanno rispetto e non si buttano Il Napoli non mi ha mai chiamato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024), tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani alle 18:00 contro il. La conferenza diChe partita si aspetta? «Una grande partita con tanti giocatori forti. Dobbiamo affrontare questa partita con grande serietà e serenità . Vogliamo giocare il nostro calcio». Come sta Gatti? «Fede è a disposizione. Solo Conceiçao e Milik non saranno a disposizione. Tutti gli altri possono giocare. Fede si è allenato bene». Un ricordo di Conte allenatore? Ha preso qualcosa da lui? «Sì è stato un grande piacere lavorare con Conte. Uscimmo contro una squadra forte (la Germania ai rigori, ndr). Noi anche eravamo una grande squadra che non è riuscita centrare l’obiettivo. Il rapporto con Conte era fantastico». Come si lavora su Vlahovic? «Questa fa parte dell’ambizione sana di migliorarsi sempre.