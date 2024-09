Sciopero trasporti | venerdì da bollino nero Disagi per tutta la giornata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 20 settembre 2024 – Lodi 24 ore del trasporto pubblico locale, insieme ad alcuni incidenti, ha complicato stamani la circolazione sulle principali strade della Toscana, in particolare a Firenze. Questa mattina si sono registrate code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze, tra Pistoia e il bivio dell'A1, sulla Fi-Pi-Li, tra Ginestra e Firenze Scandicci, e a Santa Croce. Un incidente ha causato rallentamenti tra Tirrenia e Livorno Aurelia, mentre sulla A12, tra Valdarno e Incisa Reggello, il traffico è rimasto bloccato con cinque chilometri di coda a causa di un furgone in fiamme al chilometro 324. Traffico anche sul viadotto all'Indiano, con due chilometri di coda tra Firenze e Scandicci.si sono verificati anche per chi viaggia in treno, ma non legati allo