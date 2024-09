Riassunto | Neuraptive Therapeutics annuncia la presentazione dei principali risultati intermedi dello studio di fase 2 riguardanti NTX-001 al convegno annuale per il 2024 della American Society for Surgery of the Hand ASSH

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 20 settembre 2024) – I datisettimana 24 relativi alloNEUROFUSE evidenziano la sicurezza e l’efficacia di NTX-001 per il trattamento di lesioni al nervo periferico. CHESTERBROOK, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Inc., una dellesocietà biofarmaceutiche il cui focus è su terapie innovative di lesioni al nervo periferico, oggi hato che alper ilforof the), che si terrà dal 19 al 21 settembre a Minneapolis, nel Minnesota, saranno presentati iNEUROFUSE di2 in corso. La, dal titolo Safety and Efficacy of NTX-001 in the Treatment of Acute Single Transected Peripheral Nerve Injuries: A Phase 2 Randomized Controlled Trial, è stata dichiarata uno dei 10 migliori paper e sarà effettuata dal Dott.