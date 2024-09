Puliamo il Mondo studenti del Galilei Di Palo danno il buon esempio ai coetanei

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati 20 i sacchi di rifiuti, per lo più residui di fast-food, lattine di bibite, ma anche carcasse di elettrodomestici, un carrozzina, imballaggi vari e rifiuti indifferenziati rimossi questa mattina dagli operatori di Salerno Pulita che hanno supportato il lavoro dei volontari di Legambiente e deglidell’Istituto-Di, nell’ambito della prima tappa salernitana di “il”. A Salerno Legambiente ha scelto di realizzare l’iniziativa che si svolge in contemporanea in 2000 piazze italiane, in via Smaldone, una strada più volte segnalata dai residenti per abbandono di rifiuti ed in modo particolare residui di cibo e del vicino Mc Donald. Come ha specificato il preside Emiliano Barbuto la zona interessata dall’azione di volontariato fa parte dell’ex scuola che da tempo attende di essere abbattuta e ricostruita.