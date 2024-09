No Kamala Harris non ha investito e ferito gravemente una ragazza nel 2011

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il 4 settembre 2024 è stato pubblicato su Facebook il video di una donna che, in inglese, racconta di essere stata vittima di un incidente nele di essere in quell’occasione rimasta ferita al bacino, alle costole e alla colonna vertebrale. La donna, che si identifica come “Alicia Brown”, spiega di non aver riacquistato la capacità di camminare, e che ad averla investita è stata. Nella parte alta del video, in sovrimpressione, compare il logo “KBSF-TV” e la data 2 settembre 2024. La notizia è falsa. La scritta “KBSF-TV” in alto a destra nel video è relativa al sito omonimo, sul quale era stato pubblicato un articolo a proposito di questa notizia infondata. Tuttavia, “KBSF – San Francisco News” non è una testata giornalistica americana esistente.