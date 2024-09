Giancarlo Siani 39 anni dall’uccisione del giornalista | a Villa Bruno la sala della Mehari per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lunedì 23 settembre, trentanovesimoversario dell’uccisione del, alle ore 11:30 si terrà l’inaugurazionediMemoria”, installata per due, in Via Cavalli di Bronzo, 22, San Giorgio a Cremano. LaMemoria, precedentemente ospitata al Pan dal Comune di Napoli, è il luogo dove si conserva l’auto del, vittima innocentecriminalità organizzata, simbolosua continua ricercaverità, al fine di informare la sua gente, e luogo fisico nel quale fu raggiunto dai sicari che lo assassinarono.