Frosinone vs Bari | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) La sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025 propone una sfida delicata tra i ciociari ancora senza vittorie e i pugliesi che si sono sbloccati solo da poco.vssi giocherà domenica 22 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari devono assolutamente reagire specie dopo la brutta sconfitta patita a Brescia. La panchina di mister Vivarini è sempre più rischio visto che sembra non avere più in mano la squadra che appare completamente allo sbando. Appena tre i punti conquistati in cinque gare. I pugliesi hanno finalmente trovato la loro prima vittoria in campionato seppur a fatica contro il Mantova. Le prossime gare diranno se si è trattato di una eccezione oppure l’inizio della risalita. Al momento lo score dice 5 punti in altrettante partite.