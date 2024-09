Coppola e Chiacchio sulla decisione sorprendente del CASMS

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gianfranco, giornalista RAI, e l’avvocato Edoardo, hanno rilasciato un’intervista a Radio Goal. I due ospiti hanno parlato del divieto di trasferta deciso dal: “Spremere sempre la passione del tifoso non è giusto” “Sorprende ladell’ultim’ora di chiudere il settore ospiti. C’è il carattere dell’urgenza, ma poi ci sarà l’indennizzo da dare a chi ha speso soldi per biglietti ed altro. Spremere sempre la passione del tifoso non è giusto. Conte a Torino? Verrà accolto bene, ha evitato ogni strafalcione d’immagine quando quest’estate non ha aderito al saltello per ‘chi non salta è juventino’. E’ il primo tifoso del Napoli e si vede dopo ogni goal, ma resta un gran professionista e non vedo motivi di ostracismo nei suoi riguardi.