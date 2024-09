Allenare i muscoli dell' avambraccio fa bene al corpo ma anche all' autostima

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Forse non ci hai mai pensato, maè una pratica che si dovrebbe inserire più spesso all'interno di una routine di training. Il motivo? Presto detto: la partee nostre braccia compresa tra gomito e polso è composta da circa 20disposti in strati sovrapposti e il loro rinforzo può dimostrarsi fondamentale per prestazioni atletiche in sport come basket, arrampicata e tennis, dove cioè la presa è determinante. Non solo, pensiamoall'aspetto estetico: vedere avambracci con le vene ben delineate che escono dalle manichea t-shirt rappresenta senza dubbio il simboloa forza per eccellenza.