Vi dovete vergognare Paolo Masella e Letizia Petris pubblico furioso dopo l’annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’inaugurazione della nuova macelleria di lui, le voci di una rottura e altre frequentazioni e adesso questa nuova, pesantissima polemica. Non c’è pace per, una delle poche coppie nate al Grande Fratello ancora insieme. Solo qualche giorno fa, si diceva, hanno dato la notizia dell’apertura di Fratelli, la nuova macelleria romana dell’ex gieffino e sua sorella Chantal. L’inaugurazione della nuova macelleria è stata un vero successo, tantissime le persone presenti all’evento e anche tanti ex concorrenti del Grande Fratello. C’erano Angelica Baraldi, Massimiliano Varrese, Marco Fortunati, Anita Olivieri, Jill Cooper e a sorpresa anche Mirko Brunetti. Immancabile la presenza anche di, accompagnata dalla mamma e dal compagno. Leggi anche: “Hanno deciso di farlo fuori”.