Sara a scuola 10 mesi in Cina La 17enne ospitata da una famiglia grazie a una borsa di studio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Capannoli (Pisa), 19 settembre 2024 – Trovare una nuovaa 15 mila chilometri di distanza, letteralmente dall’altra parte del mondo. È quello che ha fattoCheli una sedicenne di Capannoli che ad agosto 2023 ha lasciato la Valdera per intraprendere un’esperienza die di vita irripetibile. La incontriamo all’inizio del nuovo anno scolastico, dopo l’esame per poter accedere alla quarta del liceo scientifico XXV aprile di Pontedera. Adesso di anni ne ha 17 e alle spalle ha 10trascorsi nella città di Harbin, nella regione più a nord dellaal programma Intercultura che permette a studenti meritevoli di trascorrere un anno in un altro paese del mondo, essere ospitati in unae frequentare lalì. “La voglia di partire c’è sempre stata – racconta–.