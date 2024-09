Rissa in un locale notturno a Salerno il 17enne indagato | Mi sono difeso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ildi Matierno, originario di Vietri sul Mare, arrestato per tentato omicidio e aggressione ai danni di tre persone all’interno del“Modo” di, si èdinanzi al Gip. Durante l’udienza, il giovane, assistito dal suo legale, ha dichiarato di essere stato lui stesso aggredito dai tre feriti, tutti cugini, e di essersi. L’indagine Il ragazzo è stato rilasciato dal carcere, ma è stato trasferito in una comunità per minori, dove era già stato in precedenza. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava alper la festa di un cugino, ma la situazione sarebbe degenerata in una. La difesa del ragazzo sostiene che quest’ultimo abbia reagito all’aggressione, utilizzando una bottiglia per difendersi. Il Gip ha convalidato l’arresto, ma ha disposto il trasferimento in comunità.