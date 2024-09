Nuovi amori a Ballando con le Stelle? Parla un maestro | chi sono le due ipotetiche coppie

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024)con letornerà con la 19esima edizione a partire dal prossimo 28 settembre e in questi giorni tutti i vipchiusi in sala con i rispettivi maestri per allenarsi. Fra un valzer e una bachata, però, sarebbero nate anche alcuni. A notarli è stato Angelo Madonia che sui social ha scritto: “Già vedo due / tre” con tanto di emoji del fuoco. Già vedo 2/3— Angelo Madonia (@angelomadonia8) September 19, 2024 Acon lenel corso delle varie edizioninati numerosi(Angelo Madonia ne sa qualcosa) e risale a solo un anno fa l’amore esploso fra Lorenzo Tano e la sua maestra Lucrezia Lando. Un amore che continua tutt’ora.con le, chi? Angelo Madonia nel suo post non ha ovviamente fatto i nomi, ma considerando i vip che ha arruolato Milly Carlucci è facile tirare le somme.