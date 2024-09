MotoGp Dall’Igna Ducati | Fiducioso di poter gestire Marquez e Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Misano Adriatico, 19 settembre 2024 – Sarà la vera scommessa del 2025. RiusciràMarce Pecconello stesso team? Due galli nello stesso pollaio, non facile perché entrambi vogliono vincere. Ricordate i tempi del muro in Yamaha tra Vale Rossi e Jorge Lorenzo per evitare che i due si copiassero i dati? E’ una estremizzazione, ma che i due migliori piloti del lotto possano battagliare con la stessa moto può rappresentare peruna scelta perfetta, per dominare sempre di più, oppure un disastro. Gigi, che ha effettuato la scelta assieme al Ceo Claudio Domenicali, è sicuro della prima ipotesi. D’altronde, se avesse avuto dubbi avrebbe probabilmente scelto Jorge Martin, sacrificato dae promesso sposo ad Aprilia ufficiale.