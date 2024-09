Manchester City sono 115 i capi d’accusa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il casosi fa ancora più serio. Come leggiamo da Tuttonapoli.net, Il club inglese, come noto, è finito sotto 115di accusa. Le ragioni riguarderebbero l’aver gonfiato il valore degli accordi di sponsorizzazione, dietro ai quali sarebbero stati celati versamenti dalle proprietà. Il Club avrebbe effettuato pagamenti segreti a un proprio allenatore e all’agente di Yaya Touré; in questo modo avrebbe violato le regole relative al fair play finanziario (tra 2009 e 2018), sia della Premier League sia della UEFA., il processo La battaglia legale è in atto, il processo è cominciato da tre giorni, il verdetto ci sarà non prima del 2025. Ad osservare dietro le quinte cigli altri club della Premier League, interessati all’assegnazione di una punizione severa nel caso di comprovata colpevolezza dei citizens.