Granata Zocchi avvisa | Serve più personalità

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un po’ più dinei momenti-chiave della partita. E’ quanto auspica per la sua squadra Moreno, direttore sportivo del Pontedera, alla luce dell’analisi post Vis Pesaro e in vista del derby con l’Arezzo di sabato sera. "Nel primo tempo a Pesaro – osserva - abbiamo sofferto ma senza concedere granché, perché la difesa ha fatto un ottimo lavoro, e paradossalmente abbiamo preso il gol nel nostro momento migliore, quando avevamo creato i presupposti per segnare con i tiri di Italeng e Ladinetti e un paio di cross di Perretta e Ambrosini. Se c’è una cosa che è mancata è stata un pochino dinei momenti di difficoltà. In queste situazioni qualche giocatore deve prendersi qualche responsabilità nel ragionare in modo diverso".