Giubileo Pompei Deloitte | Occasione per concentrare l' attenzione sulle grandi sfide della società

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Leche abbiamo cercato di enunciare vanno da quelle storichepovertà,fame nel mondo, dei flussi migratori, delle guerre, alle nuoveche sono i cambiamenti climatici, l'invecchiamentopopolazione, la concentrazionericchezza. Siamo in un periodo molto difficile e se da un lato non stiamo affrontando nel migliore dei modi questeproblematiche, dall'altro c'è una speranza, i giovani, che ritengono che siamo ancora in tempo per fare qualcosa, per affrontare al meglio queste. Questo ottimismo non è condiviso dai più anziani".