Campionato di società | Ferrari protagonista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prato sarà il cuore organizzativo della Finale B deldiassoluto su pista, in un grande evento organizzato dall’Atletica Prato. Nel prossimo weekend (21-22 settembre) l’impianto "Mauro", in via San Martino per Galceti, accoglierà varieprovenienti da tutta Italia, per disputare le finali nazionali di atletica leggera. Saranno presenti Alessandria, Imola, Pontevecchio Bologna, Forlì, Piacenza, Atletica Oruzza e Reggio Emilia, Atletica Siena, Atletica 2005, Spezia, Sassari, Alba Docilia Savona, Arcobaleno Savona Lagarina Trento, San Vendemiano Treviso, Insieme Verona, Pindemonte e Bentegodi Verona. "Sarà una manifestazione di livello assoluto con tanti atleti che hanno partecipato ai campionati italiani e che sono tra i migliori in Italia - spiega il presidente dell’Atletica Prato, Sauro Settesoldi -.