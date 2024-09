Calciomercato Triestina arriva il rinforzo a centrocampo | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lacomunica un nuovoper il. La società comunica, tramite una nota ufficiale, l’acquisizione di Sofian Kiyine. Il comunicato del club “USCalcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione di Sofian Kiyine. Il centrocampista marocchino con cittadinanza belga, classe ’97,a Trieste con un accordo biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Formatosi calcisticamente in Belgio con lo Standard Liegi, la duttile mezz’ala vanta già importanti esperienze nel nostro Paese in Serie A e in Serie B con le maglie di Chievo, Salernitana e Venezia. In massima serie ha totalizzato 56 presenze con un gol e un assist, mentre in cadetteria è andato a segno 12 volte in 70 partite, servendo anche 7 assist. Nelle ultime due stagioni in Serie A belga con la maglia del Leuven, è sceso in campo 29 volte, mettendo a referto 2 reti e 3 assist.